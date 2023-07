Wie sportlich: Prinz William wirft ganz locker einen Korb

Prinz William (41) zeigt sich von seiner sportlichen Seite. Schon des Öfteren zeigte der Prinz seine sportlichen Fähigkeiten. Ob beim Polo spielen oder beim Skifahren – der Ehemann von Prinzessin Kate (41) widmet sich sehr gerne sportlichen Aktivitäten. Auch sein Tanzbein schwang der dreifache Vater und tanzte ganz entspannt zu Elektromusik. Jetzt zeigt sich der Prinz mal wieder supersportlich: William springt in die Höhe und trifft mit einem Basketball den Korb.

In einem YouTube-Clip, der auf dem Kanal des Prinzen und der Prinzessin gepostet wurde, zeigt William sein Ballgeschick: In einem sandfarbenen Anzug springt der 41-Jährige in die Höhe und macht ganz locker einen Korb. Das Video wurde veröffentlicht, um für sein Homewards-Projekt zu werben, das die Obdachlosigkeit an sechs Vorzeigeorten im Vereinigten Königreich beenden soll.

Für sein Projekt bekommt William ganz schön viel Zuspruch von seinen Fans. "Homewards ist eine so inspirierende Initiative. Wir hoffen, dass dieses Projekt ein großer Erfolg wird" oder "Das gibt Hoffnung. Hervorragend. Der Prinz von Wales zeigt, wie es geht", heißt es zum Beispiel in der Kommentarspalte.

Anzeige

Getty Images Prinz William beim Krönungskonzert in Windsor im Mai 2023

Anzeige

Getty Images Prinz William bei der Krönung von König Charles III.

Anzeige

Getty Images Prinz William im Juni 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de