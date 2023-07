Mandy Moore in Sorge: Sohn Gus hat juckenden Hautausschlag

Mandy Moore (39) macht sich große Sorgen um ihren Sohn Gus! Im Februar 2021 hatten die Schauspielerin und ihr Ehemann Taylor Goldsmith Söhnchen August Harrison auf der Welt begrüßen dürfen. Im Oktober vergangenen Jahres scheint schließlich der kleine Ozzie das Familienglück komplett zu machen. Seitdem genießen Mandy und Taylor das Leben mit ihren Jungs in vollen Zügen. Doch nun wurde die vierköpfige in große Sorge versetzt: Söhnchen Gus leidet an dem Gianotti-Crosti-Syndrom!

Auf ihrem Instagram-Account teilt die 39-Jährige nun Aufnahmen von ihrem Sprössling und berichtet: "Dieser süße Junge ist am Samstagmorgen mit einem verrückten Ausschlag aufgewacht." Daraufhin suchte Mandy verschiedene Ärzte auf, bis sich schließlich herausstellte, dass Gus an dem Gianotti-Crosti-Syndrom, einem juckenden Hautausschlag, leidet. Obwohl Gus mittlerweile wohlauf ist und für einige Wochen medizinisch versorgt wird, hat vor allem Mandy noch sehr an dem Vorfall zu knabbern: "Diese Sache mit dem Elternsein ist so seltsam und schwer, und manchmal fühlt man sich so hilflos – und ja, ich bin so dankbar, dass es nur eine juckende Hauterkrankung ist."

Obwohl Mandy und Taylor mit ihren Jungs alle Hände voll zu tun haben, verriet die This Is Us-Darstellerin in einem Interview mit E! News, dass sie sich durchaus vorstellen kann, weiteren Nachwuchs zu bekommen: "Um ehrlich zu sein, schließe ich eine größere Familie nicht aus. Ich weiß aber nicht, was mein Mann denkt. [...] Also vielleicht irgendwann, aber ich weiß es nicht sicher."

Instagram / mandymooremm Mandy Moore und ihre Kinder

Instagram / mandymooremm Taylor Goldsmith und Mandy Moore mit ihrem Sohn August im Dezember 2021

Instagram / mandymooremm Mandy Moore mit ihrer Familie im Oktober 2022

