Schwangere Ann-Kathrin Götze hat Angst vor einer Frühgeburt

Ann-Kathrin Götze (33) ist besorgt. Die Influencerin und Mario Götze (31) gehen schon seit einigen Jahren gemeinsam durchs Leben. 2018 hatten die beiden sich dann sogar das Jawort gegeben und nur zwei Jahre später ihren Sohn Rome (3) auf der Welt begrüßt. In den vergangenen Monaten machten dann hartnäckige Gerüchte die Runde, dass der Fußballer und seine Frau ein weiteres Baby erwarten – was die Beauty im Juni bestätigte. Nun verrät Ann-Kathrin: Sie hat in der Schwangerschaft etwas Angst.

Das gibt die werdende Mama jetzt während eines Instagram-Q&As preis: "Im Allgemeinen fühle ich mich gut. Ich habe ein bisschen Angst, weil es eine Risikoschwangerschaft ist und die Chancen auf eine weitere Frühgeburt leider sehr hoch sind." Das wolle sie nicht noch einmal erleben. Es sei ein harter Start ins Leben für ein Baby und bedeute viele Wochen auf der Intensivstation. "Ich gebe mein Bestes, um diese Schwangerschaft bis zum Ende durchzuhalten", erklärt sie.

Aus diesem Grund versuche sie, die Dinge ruhig anzugehen. "Ich muss mich mehr ausruhen, keinen Sport treiben und das belastet das Wasser in meinen Beinen und so weiter", gesteht Ann-Kathrin. Ihr Körper verändere sich jetzt schon so sehr und sie versuche es zu genießen – doch an manchen Tagen fühle sie sich einfach unwohl. "Die Kleidung passt nicht, Cellulite, geschwollene Beine und Akne. Ich will mich nicht beschweren, aber manchmal kann man ein Gefühl nicht unterdrücken", gibt sie zu.

Getty Images Mario Götze und seine Frau Ann-Kathrin im September 2022

Instagram / annkathrin Ann-Kathrin Götze im Juni 2023

Instagram Ann-Kathrin Götze und ihr Sohn Rome

