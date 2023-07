Superselten! Cara Delevingne schwärmt von Freundin Leah

Cara Delevingne (30) schwebt auf Wolke sieben! Nach der Trennung von Pretty Little Liars-Star Ashley Benson (33) hatten im Sommer 2022 erstmals Gerüchte die Runde gemacht, dass die Laufstegschönheit mit der Sängerin Leah Mason alias Minke anbandelt. Mittlerweile gehen die Frauen seit etwa einem Jahr gemeinsam durchs Leben. Normalerweise hält das Model aber seine Beziehung aus der Öffentlichkeit heraus – bis jetzt: Wie glücklich Cara mit ihrer Freundin ist, macht sie nun deutlich!

In einem Interview mit Elle kommt die 30-Jährige gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus. "Meine Freundin hat mich auf wunderbare Weise mit vielen Dingen und Menschen bekannt gemacht", offenbart Cara glücklich und fügt außerdem hinzu: "Mit meiner Freundin zusammen zu sein, bedeutet, dass es so viele Dinge auf einmal gibt, die mich so glücklich machen und mich mit dem, was ich bin, zufrieden machen."

Dass Cara und Leah megahappy miteinander sind, zeigten sie auch beim diesjährigen Wimbledon-Turnier: Wie die Bilder, die People vorliegen, zeigen, galt die Aufmerksamkeit der beiden Turteltauben nicht etwa dem Spiel – sie knutschten stattdessen auf der Tribüne.

Oliver Palombi / MEGA Cara Delevingne in Italien im Juni 2022

Getty Images Cara Delevingne, Model

MEGA Model Cara Delevingne und Leah Mason in London

