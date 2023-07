Angeblich getrennt: Sucht Bella Hadid nach neuem Partner?

Stürzt sich Bella Hadid (26) in die nächste Romanze? Das Supermodel war in den vergangenen Jahren mit Marc Kalman durchs Leben gegangen. Ihre Beziehung hatten die Schwester von Gigi Hadid (28) und der Unternehmer im Juli 2021 öffentlich gemacht – es war jedoch gemunkelt worden, dass sie bereits seit 2020 zusammen gewesen waren. Vor wenigen Tagen kamen jedoch Trennungsgerüchte auf. Aber ist Bella inzwischen schon wieder dabei, zu daten?

"Bella konzentriert sich im Moment nicht auf die Partnersuche", erklärt eine Quelle gegenüber Us Weekly. Nach der Trennung sei sie immer noch dabei, sich an das Leben als Single zu gewöhnen. Ihre Freunde würden sie zwar verkuppeln wollen, doch das Victoria's Secret-Model sei noch nicht wirklich in der Stimmung, einen neuen Mann kennenzulernen.

Aktuell lege Bella ihren Fokus erst mal auf sich selbst. "Sie ist wirklich stolz auf ihre Nüchternheit und konzentriert sich im Moment auf ihr Wohlbefinden und ihre Karriere", erklärt der Insider dem Blatt weiter. Sobald die Zeit reif sei, werde die Schönheit wieder ins Datingleben zurückkehren. "Aber im Moment ist sie glücklich mit sich selbst", macht die Quelle deutlich.

ActionPress Marc Kalman und Bella Hadid, Oktober 2022

Getty Images Bella Hadid, Oktober 2022

ActionPress Bella Hadid, "Victoria's Secret"-Model

