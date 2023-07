"Liebe meines Lebens": Kaley Cuoco gratuliert Tom zum B-Day

Kaley Cuoco (37) feiert den Geburtstag ihres Liebsten Tom Pelphrey (41)! Vor über einem Jahr hatten die beiden Schauspieler ihre Beziehung zueinander öffentlich gemacht. Kurz darauf folgten weitere freudige News: Kaley und Tom erwarten ihr erstes gemeinsamen Kind. Im vergangenen März begrüßten sie schließlich die kleine Matilda auf der Welt. Nun durfte Tom seinen ersten Geburtstag mit seinem Töchterchen feiern. Anlässlich des besonderen Tags findet Kaley liebevolle Worte für ihren Partner.

Auf ihrem Instagram-Account teilt die 37-Jährige jetzt Aufnahmen, die sie gemeinsam mit Tom und ihrer Tochter zeigen. Zu den niedlichen Schnappschüssen schreibt Kaley: "Alles Gute zum Geburtstag an die Liebe meines Lebens! Du bist so besonders für mich und alle, die dich kennen: bester Partner, bester Sohn, bester Freund [...]. Wir lieben dich!" Die Fans sind von der Liebeserklärung begeistert. "So glücklich hast du noch nie ausgesehen! Ihr zwei scheint sehr glücklich zu sein und gut zusammenzupassen – Partner, Freunde, Liebhaber und Eltern!" oder "Ich bin so froh, dass du endlich den Richtigen gefunden hast", heißt es etwa in den Kommentaren.

Die The Big Bang Theory-Darstellerin genießt die Zeit mit ihrer kleinen Familie in vollen Zügen. Doch können sich Kaley und Tom vorstellen, weiteren Nachwuchs zu bekommen? "Sie werden definitiv noch ein weiteres Kind in Planung haben, die Frage ist nur wann", stellte ein Insider gegenüber Us Weekly klar.

Anzeige

Instagram / kaleycuoco Tom Pelphrey mit seiner Tochter Matilda

Anzeige

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco und Tom Pelphrey

Anzeige

Instagram / kaleycuoco Tom Pelphrey und Kaley Cuoco

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de