Sinéad O'Connor (†56) hatte 2013 Mega-Beef mit Miley Cyrus

Die beiden waren keine Freundinnen! Vor wenigen Tagen wurde bekannt gegeben, dass Sinéad O'Connor (✝56) verstorben ist. Die irische Sängerin hatte im Laufe ihres Lebens immer wieder für Kontroversen gesorgt. Unter anderem übte sie im Jahr 2013 heftige Kritik an Miley Cyrus (30), als sie ihr berühmtes Musikvideo zu "Wrecking Ball" veröffentlicht hatte. Das führte zu einem öffentlichen Beef zwischen Sinéad und Miley!

Der Streit begann damals, nachdem der Hannah Montana-Star gesagt hatte, ihr freizügiges Musikvideo sei von Sinéad inspiriert. Daraufhin wandte sie sich an Miley mit einem offenen Brief, wie People berichtet: "Ich mache mir große Sorgen um dich, weil dein Umfeld dich zu dem Glauben verleitet oder dich in deinem Glauben bestärkt hat, dass es in irgendeiner Weise 'cool' ist, in deinen Videos nackt zu sein." Außerdem warnte Sinéad, dass Miley aufpassen müsse. "Das Musikgeschäft schert sich einen Dreck um dich oder irgendeinen von uns. Sie werden dich für alles, was du wert bist, prostituieren", fügte sie hinzu.

Miley reagierte daraufhin mit ein paar fiesen Tweets – und betonte später in der "The Today Show", dass sie wirklich von Sinéad inspiriert war und deswegen nicht nachvollziehen könne, warum diese so reagiert hat. "Ich weiß nicht, wie man einen Streit mit jemandem anfangen kann, der sagt: 'Hey, ich respektiere dich wirklich. Und ich finde toll, was du gemacht hast'", führte die Sängerin aus.

ActionPress Sinéad O'Connor im August 2014

Getty Images Miley Cyrus, Sängerin

Getty Images Sinéad O'Connor, Sängerin

