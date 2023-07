Süß! Angelina Utzeri turtelt mit ihrem Freund in Lissabon

Angelina Utzeri genießt ihre Zeit in vollen Zügen! Die Beauty hatte an der diesjährigen Der Bachelor-Staffel teilgenommen und dort um das Herz von David Jackson gekämpft – mit Erfolg! Doch obwohl sie die letzte Rose bekommen hatte, war die Beziehung nach der Show schon nach kurzer Zeit wieder in die Brüche gegangen. Mittlerweile ist die Wahl-Portugiesin aber wieder vergeben. Wie happy Angelina mit ihrem Freund ist, macht sie nun im Netz deutlich.

Aktuell besucht Andi, der Partner der Brünetten, seine Liebste in Lissabon. Dort haben die beiden eine besonders gute Zeit: Wie Schnappschüsse auf Instagram zeigen, touren die Verliebten durch die Stadt. Unter den Aufnahmen stechen aber ein paar besonders ins Auge! Auf einigen Bildern sind die TV-Bekanntheit und ihr Liebster am Turteln: So umarmen sie sich am Strand und kuscheln auf einer Treppe miteinander. "Über die letzte Woche. Fotodump voller Glückseligkeit", schreibt die Beauty dazu.

Schon bald werden Angelina und Andi noch mehr Zeit miteinander verbringen können, denn der Realitystar wolle zurück nach Deutschland ziehen! Dort sei die Brünette gerade auf der Suche nach der perfekten Wohnung für sich und ihren Freund. "Wir fühlen uns einfach bereit für den Schritt und wollten nicht länger damit warten", erklärte sie in ihrer Story.

Instagram / utze_ Angelina Utzeri und ihr Freund Andi in Portugal

Instagram / utze_ Andi und Angelina Utzeri

Instagram / utze_ Angelina Utzeri im Juni 2023

