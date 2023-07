Am Flughafen schlafen: Kristen Bell und Dax rausgeworfen

Das haben sie sich anders vorgestellt! Kristen Bell (43) und Dax Shepard (48) scheinen ein eingespieltes Team zu sein. Das Ehepaar hatte schon einiges überstanden – so auch die Alkoholsucht des Schauspielers. Mittlerweile teilen sie auch schon unterhaltsame Anekdoten über ihre Erfahrungen und scheinen alles verarbeitet zu haben. Jetzt sorgen sie mit etwas anderem für Aufmerksamkeit: Kristen und Dax wurden aufgefordert, den Bostoner Flughafen zu verlassen!

Auf seinem Instagram-Profil teilte der 48-Jährige ein Video, welches ihn und seine Frau am Flughafen zeigt. Kristen legt ein paar Decken auf den Boden und versucht es sich gemütlich zu machen. Der Grund: Ihr Flug hatte einige Stunden Verspätung! Laut Dax waren keine Hotelzimmer in der Nähe mehr frei, weswegen sie am Flughafen strandeten und dort schlafen wollten.

"Wir wollten hier bleiben, aber wurden rausgeschmissen", hieß es dann aber in Kristens Story. Anscheinend gefiel dem Personal ihr Vorhaben nicht. Glücklicherweise nahmen aber Freunde von Freunden die Stars und ihre Familie mitten in der Nacht auf. Die Fans feiern diese herrlich normalen Einblicke. "Ich meine das nicht böse, aber ich hätte nicht gedacht, dass so was reichen Menschen passiert", scherzt einer.

Instagram / daxshepard Dax Shepard am Flughafen, Juli 2023

Getty Images Kristen Bell, Schauspielerin

Getty Images Dax Shepard und Kristen Bell bei den Golden Globes 2019

