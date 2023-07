Darum lässt Kristen Bell Töchter alkoholfreies Bier trinken

Kristen Bell (43) plaudert aus dem Nähkästchen. Die Schauspielerin und Dax Shepard (48) sind seit zehn Jahren verheiratet. Ihr Eheleben genießen die beiden aber nicht nur zu zweit: Sie sind Elten von zwei Töchtern – Lincoln (10) und Delta. Aus ihrem Familienalltag gibt die "Bad Moms"-Darstellerin ab und zu einige Einblicke preis – wie nun auch wieder: Kristen Bell verrät, warum sie ihre Kids alkoholfreies Bier trinken lässt!

In der "The Kelly Clarkson Show" kommt die 43-Jährige erneut darauf zu sprechen, dass sie ihren beiden Mädchen genehmigt, Bier zu trinken – natürlich ohne Alkohol! Das habe auch einen besonderen Grund. "[Dax] ist ein trockener Alkoholiker, […] aber er mag alkoholfreies Bier", erklärt sie. Deshalb sind die Kids schon früh mit diesem Getränk in Berührung gekommen, weshalb es sich im Laufe der Zeit zu einer Art Familientradition entwickelt hat. "Als Baby haben sie daran herumgefummelt und manchmal am Rand gelutscht. Ich denke also, dass es sich für sie wie etwas Besonderes anfühlt, etwas Daddy, etwas Familie", begründet sie das Ganze.

Auch im Restaurant dürfen Lincoln und Delta ein alkoholfreies Bierchen schlürfen. Zuerst hatte Kristen dabei ihre Bedenken, was andere Menschen davon halten. Doch das hatte sie schnell wieder ablegen können. "Dann denke ich mir: 'Ihr könnt mich verurteilen, wenn ihr wollt, ich mache nichts falsch'", stellt sie ihren Standpunkt klar.

Instagram / kristenanniebell Kristen Bell mit ihrem Mann Dax Shepard und ihrer Tochter

Getty Images Dax Shepard und Kristen Bell bei den Golden Globes 2019

Getty Images Kristen Bell im Mai 2023

