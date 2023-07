Britney Spears löscht das Kapitel über Jamie aus ihrem Buch

Britney Spears (41) macht einen Rückzieher. Die US-amerikanische Popsängerin hat in der letzten Zeit in den Medien für mächtig Aufsehen gesorgt. 13 Jahre lang lebte die "Toxic"-Interpretin unter den Fittichen ihres Vaters Jamie Spears (71). Nach einem Gerichtsbeschluss endlich die Befreiung. Nach dem Beschluss fing sie an, ein Buch über ihr Leben zu schreiben, das noch dieses Jahr veröffentlicht werden soll. Jetzt überarbeitet Britney noch ein Kapitel und streicht Passagen über ihre Schwester.

Ein Insider verrät, dass das Verhältnis der Schwestern, währed Britney die Autobiografie "The Woman in Me" schrieb, sehr angespannt war. Die 41-Jährige warf Jamie Lynn Spears (32) vor, in der schlimmsten Zeit ihres Lebens nicht für sie da gewesen zu sein. Jetzt sind die Wogen zwischen den Schwestern jedoch wieder geglättet und das pikante Kapitel verschwunden: "Ihre Beziehung zu Jamie Lynn ist die beste, die es je gab", erzählt der Insider Daily Mail.

Damit in Zukunft solche Auseinandersetzungen nicht mehr passieren, haben Britney und Jamie einen Pakt geschlossen: "Die beiden haben einen Pakt geschlossen, sich nicht mehr gegenseitig anzugreifen und alles, was mit der Familie zu tun hat, nicht mehr in der Öffentlichkeit auszutragen." Jamie "empfinde nichts anderes als Liebe" für ihre Familienmitglieder.

Getty Images Britney Spears im Juli 2019

Getty Images Jamie Lynn Spears, Schauspielerin

Getty Images Britney Spears bei den Hollywood Beauty Awards 2018

