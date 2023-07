Nach Yvonnes Hetze: Iris Klein und ihr Mister T sind genervt

Iris Klein (56) und ihr Freund haben die Schnauze voll! Im Januar hatte die Reality-TV-Bekanntheit Yvonne Woelke (41) beschuldigt, eine Affäre mit ihrem Noch-Mann Peter Klein (56) eingegangen zu sein – seitdem feuern sie immer wieder gegeneinander und werfen mit wilden Vorwürfen um sich. Zuletzt behauptete die Schauspielerin, Iris würde bezüglich ihres neuen Partners lügen. Das lassen sich Iris und ihr Mister T offenbar nicht gefallen!

In ihrer Instagram-Story teilt die 56-Jährige gegen ihre Hater aus und scheint damit vor allem auf Yvonnes kürzliches Statement einzugehen. "Erst wird uns unterstellt, wir kennen uns schon seit letztem Jahr über Facebook oder Instagram. Dann heißt es wieder 'Er ist nur imaginär, ihn gibt es überhaupt nicht'. Wo kommt dieser Hass her", meint Iris genervt und fügt hinzu: "Lasst euch nicht beeinflussen von diesen Hatern und was die immer alles wissen. Die wollen immer alles besser wissen als man selbst."

Zwar nennt Iris nicht Yvonnes Namen – doch genau auf die von ihr angesprochenen Kommentare spielt die Ex-Dschungelcamp-Kandidatin an. "Sie hatte auch schon vorher Kontakt zu ihm. Der Typ darf angeblich alles, sogar mit anderen Frauen schreiben", hatte Yvonne nämlich erst einen Tag zuvor im Netz getönt.

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein mit Mr. T

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Influencerin

Instagram / yvonnewoelke Yvonne Woelke im Juni 2023

