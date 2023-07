Rekord: Das verdiente Margot Robbie mit ihrer "Barbie"-Rolle

Mit ihrer aktuellen Rolle staubt Margot Robbie (33) ordentlich Kohle ab! Derzeit ist die gebürtige Australierin in der Realverfilmung von Barbie zu sehen – und diese bricht bereits sämtliche Rekorde. In der Eröffnungswoche spielte der Film bereits über 322 Millionen Euro ein und ist damit auf dem besten Weg, der erfolgreichste Kinohit des Jahres zu werden. Sicherlich verdankt "Barbie" das auch seiner Hauptbesetzung. Doch wie viel Geld bekam Margot eigentlich für ihre Rolle?

Wie Variety berichtet, habe Margot demnach für ihre Darstellung der ikonischen Puppe satte 12,5 Millionen US-Dollar (rund 11,3 Millionen Euro) erhalten. Das macht sie zur aktuell bestbezahlten Schauspielerin Hollywoods. Mit dem Mega-Gehalt überholte sie die bisher führende Millie Bobby Brown (19), die mit ihrer Rolle in Enola Holmes 2 ganze zehn Millionen US-Dollar absahnte. Doch auch Co-Star Ryan Gosling (42) hat keinen Grund zu meckern: Er soll ebenfalls eine Gage von 12,5 Millionen US-Dollar kassiert haben.

Zwar reiht sich Ryan in die Liste der bestbezahlten männlichen Schauspieler ein, doch schafft er es lediglich in die Top 20. Absoluter Spitzenverdiener ist Action-Star Tom Cruise (61). Wie Variety bereits im vergangenen Jahr enthüllt hatte, bekam er unfassbare 100 Millionen US-Dollar (rund 96 Millionen Euro) für seine Rolle in "Top Gun: Maverick".

