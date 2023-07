Catherine Zeta-Jones teilt heiße Bikini-Schnappschüsse!

Catherine Zeta-Jones (53) lässt mit ihrem neuesten Beitrag in den sozialen Medien nichts anbrennen! Die Schauspielerin ist unter anderem für ihre Rollen in Filmen wie "Die Maske des Zorro" oder auch "Das Geisterschloss" bekannt. Zuletzt ließ sie die Figur der Morticia Addams im "The Addams Familiy"-Spin-off Wednesday bei Netflix wieder aufleben. Nun zeigt sich Catherine von ihrer sexy Seite und teilt heiße Selfies im Bikini!

Auf Instagram beglückt die Britin ihre Fans mit tiefen Einblicken! Dort postet sie zwei Selfies, auf denen die 53-Jährige einen Strohhut, eine große Sonnenbrille sowie einen ziemlich tief ausgeschnittenen olivfarbenen Bikini trägt, der ihre gebräunte Haut zum Strahlen bringt. Mit ihrem Kussmund auf dem zweiten Foto hat sie dann wohl auch ihren letzten Fan um den Finger gewickelt.

Doch Catherine kann auch anders! Zu der Premiere von "Wednesday" erschien sie nämlich in einem verruchten Goth-Look, der zur düsteren Serie passt. Die Beauty trug ein schwarzes, durchsichtiges Bustier aus Spitze und einen eng anliegenden, langen Rock.

Anzeige

Getty Images Catherine Zeta-Jones, Oscars 2013

Anzeige

Instagram / catherinezetajones Catherine Zeta-Jones im Juli 2023

Anzeige

Getty Images Catherine Zeta-Jones im April 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de