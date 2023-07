Der pinke Filmhit "Barbie" bricht 15 Jahre alten Rekord!

Noch mehr Grund zur Freude! Der Filmhit Barbie konnte schon so einige Rekorde brechen. So ist Greta Gerwig (39) die erste Regisseurin, die mehr als 270 Millionen Euro am ersten Wochenende mit ihrem Werk einspielte. Aber auch Margot Robbie (33), die die Hauptrolle in dem Streifen verkörpert, schreibt Geschichte: Sie ist dank des Films derzeit die bestbezahlte Frau Hollywoods. Das war aber noch nicht alles: "Barbie" bricht nun einen 15 Jahre alten Rekord!

Das berichtet unter anderem The Standard. Am Montag nach dem Startwochenende brachte der Hit in den USA nämlich noch einmal rund 23,7 Millionen Euro ein. Für Warner Bros. ist das der beste Montag aller Zeiten – bisher konnte Christopher Nolans (53) Film "The Dark Knight" den Rekord mit 22,3 Millionen Euro ganze 15 Jahre halten. Greta stößt somit ihren Konkurrenten Christopher vom Thron.

Denn nicht nur "Barbie" kam am 21. Juli in die Kinos, sondern auch Christophers neuer Streifen "Oppenheimer". Auch hier war Gretas Werk erfolgreicher. Denn der Film mit Cillian Murphy (47), der den "Vater der Atombombe" spielt, konnte am Montag nach dem Start rund 11,4 Millionen Euro für Universal reinholen. Trotz allem gilt er im allgemeinen Vergleich als großer Erfolg.

Anzeige

Getty Images Greta Gerwig in London, Juli 2023

Anzeige

Getty Images Ryan Gosling und Margot Robbie, Juli 2023

Anzeige

Getty Images Matt Damon, Emily Blunt, Cilian Murphy und Florence Pugh bei der Premiere von "Oppenheimer"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de