Acht Monate nach dem Unfall: Jeremy Renner läuft ohne Stock!

Jeremy Renners (52) Genesung schreitet gut voran! Am Neujahrstag hatte er einen schrecklichen Unfall: Um seinen Neffen vor einem rollenden Schneepflug zu beschützen, hatte der Schauspieler sich selbst vor das tonnenschwere Fahrzeug geworfen. Dabei hatte er sich mehr als 30 Knochen gebrochen und mehrfach operiert werden müssen. Seitdem war der "The Town"-Darsteller zwar schon wieder auf Events unterwegs, jedoch immer mit Gehhilfe. Nun kann Jeremy aber wieder ohne Stock gehen!

Acht Monate nach dem lebensgefährlichen Vorfall ist er nun erstmals ohne jegliche Gehhilfe unterwegs. Am vergangenen Wochenende besuchte Jeremy zusammen mit seinem Schauspielkollegen Casey Affleck (47) die Geburtstagsparty von Kate Beckinsale (50) in Los Angeles. Auf den Bildern sieht man ihn ganz entspannt und sichtlich gut gelaunt in einer weißen Jeans und Turnschuhen zu der Veranstaltung schlendern. Auch auf der Party soll der Musiker sich frei bewegt haben – lediglich Casey unterstützte ihn bei Bedarf ein wenig.

Sich nun wieder ohne Stock fortbewegen zu können, ist ein echter Meilenstein für Jeremy. Seine Bewegungsfreiheit ist ihm nämlich sehr wichtig: Der 52-Jährige macht leidenschaftlich gerne Sport. Deswegen hatte er sich schon fünf Monate nach dem Unfall wieder auf den Golfplatz gewagt oder vorsichtig einen Paddelausflug über den See unternommen.

Anzeige

Getty Images Jeremy Renner bei der Premiere von "Rennervations"

Anzeige

Backgrid Jeremy Renner und Casey Affleck im Juli 2023 in Los Angeles

Anzeige

RB/Bauergriffin.com / MEGA Jeremy Renner am "Jimmy Kimmel Live!"-Set

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de