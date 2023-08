Gehirnerschütterung: Bachelorette-Adrian muss in eine Klinik

Muss Jennifer Saro jetzt um einen ihrer Kandidaten fürchten? Die Influencerin sucht in diesem Jahr als Bachelorette nach ihrem Mister Right. Von 20 Männern sind inzwischen noch 14 im Rennen. Baro (25) und Kinan mussten die Show in der vergangenen Woche verlassen. Folgt ihnen vor der nächsten Nacht der Rosen nun ein weiterer? Adrian (27) hatte eine Gehirnerschütterung und musste ins Krankenhaus!

Der Aachener hatte sich in der Villa verletzt. "Ich bin gut im Nehmen, aber ich lasse das mal lieber checken", erzählte er in der aktuellen Folge. Er war in einer Klink, durfte dann aber wieder in die Villa zurückkehren. "Die haben mich vollgepumpt. Ich habe Gehirnerschütterung, alles. Ich muss ein Antibiotoikum nehmen, habe so eine Salbe bekommen, Tabletten, damit mein Gesicht sich nicht verzieht. Die hatten Angst, dass meine Nase gebrochen ist", berichtete er seinen Konkurrenten nach der Ankunft.

Doch Adrian scheint das Ganze ziemlich gut wegzustecken – er ging sogar mit zum Gruppendate. Als Jennifer besorgt nachfragte, was ihm zugestoßen sei, antwortete er: "Ich bin nur gestürzt. Du brauchst dir keine Sorgen machen."

Alle Infos zu "Die Bachelorette" auf RTL+.

RTL / Markus Hertrich Jennifer Saro, Bachelorette 2023

RTL Bachelorette-Teilnehmer Adrian

RTL Jennifer und Adrian bei "Die Bachelorette"

