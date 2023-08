Pferdehaarallergie: Cathy Hummels wäre früher fast erstickt

Cathy Hummels (35) überrascht ihre Fans! Die Influencerin steht seit einigen Jahren in der Öffentlichkeit. Bekannt geworden war die Beauty durch ihre Beziehung mit Fußballer Mats Hummels (34). Gemeinsam haben die beiden ihren Sohn Ludwig. Das Paar trennte sich 2021 und ließ sich ein Jahr später scheiden. In den sozialen Medien lässt sie ihre Follower regelmäßig an ihrem Alltag und an ihren Gefühlen teilhaben. Jetzt überrascht die Moderatorin mit einem Geständnis: Cathy wäre früher fast erstickt.

"Mit sechs Jahren hatte ich allergisches Asthma. Ich war tatsächlich schon mal kurz für einen Abstecher im 'Jenseits', wenn man das so sagen darf", schreibt die Ex von Mats zu ein paar Fotos auf Instagram, auf denen sie neben einem Pferd posiert. "Aufgrund meiner Pferdehaarallergie und viele weitere Allergien wäre ich fast erstickt", führt sie fort. Ihr größter Wunsch sei es gewesen, Reiten zu können, doch durch ihre Krankheit sei das nicht möglich gewesen. Darunter habe Cathy sehr gelitten. Jahre später sieht das anders aus: "Heute habe ich keine Allergie mehr. Kein Asthma mehr. Ich bin körperlich gesund und meine Seele heilt auch immer mehr."

Die Mama von Ludwig spricht sogar von einem neuen Hobby, das sie für sich entdeckt habe. "Ich möchte Reiten lernen und mehr Zeit mit diesen wunderschönen und bewundernswerten und feinfühligen Tieren verbringen", schwärmt sie von ihrem tierischen Begleiter.

Instagram / cathyhummels Cathy und Mats Hummels im Dezember 2022

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig Hummels im Mai 2023

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, selbsternannte "Boss-Barbie"

