Öffentlicher Druck setzt Simone Ballacks neuer Liebe zu!

Für Heiko Grote geht die Beziehung mit Simone Ballack (47) mit ganz neuen Umständen einher. Vor wenigen Tagen waren der Unternehmer und die einstige Promi Big Brother-Teilnehmerin beim Knutschen erwischt worden. Kurz darauf folgte die offizielle Bestätigung, dass die beiden ein Paar sind. Heiko steht seitdem plötzlich im Rampenlicht – der öffentliche Druck ist für ihn aber offenbar eine große Herausforderung.

"Ich wollte immer, dass mein Hotel-Business im Vordergrund steht und nicht meine Person. Ja, das habe ich gerade so richtig verbockt, aber Simone und ich, wir wollen uns doch nicht verstecken müssen", erzählte der Bayer im Bunte-Interview. Sie seien gerade dabei, eine Beziehung aufzubauen und auf einem guten Weg. Die damit einhergehende mediale Aufmerksamkeit macht ihm aber wohl ein bisschen zu schaffen: "Es ist schade, dass jetzt so viel Druck von außen kommt. So was kannte ich bisher nicht. Denn ich bin noch verheiratet und Simone auch. Auch aus Respekt vor meiner Frau und Simones Mann und unseren Kindern hätte ich mir das Bekanntwerden unserer Beziehung anders gewünscht."

Simones Scheidung ist bereits eingereicht, Heikos noch nicht. "Jetzt muss man allerdings neu denken", gab er zu verstehen. Aktuell erwartet er mit einer Ex-Partnerin, mit der er nach seiner Noch-Ehefrau zusammen war, sogar gemeinsamen Nachwuchs – es werden Zwillinge.

Instagram / simoneballack Simone Ballack, Juli 2023

Instagram / simoneballack Simone Ballack im Juli 2023

ActionPress Simone Mecky-Ballack im November 2022

