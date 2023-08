"Enttäuschend": Tänzerinnen schockiert von Lizzos Statement

Mit dieser Reaktion haben sie nicht gerechnet. Vor wenigen Tagen war Lizzo (35) von drei ehemaligen Background-Tänzerinnen namens Arianna Davis, Crystal Williams und Noelle Rodriguez verklagt worden. Das Trio wirft der Sängerin unter anderem Fatshaming, Machtmissbrauch und sexuelle Belästigung vor. Gestern veröffentlichte die Angeklagte ein Statement, in dem sie behauptet, die Vorwürfe seien erfunden. Von dieser Aussage sind die drei Klägerinnen total entsetzt!

In ihrem ersten TV-Interview mit Channel 4 News äußern sich zwei der Ex-Tänzerinnen zu Lizzos Stellungnahme. "Ich finde es einfach entmutigend und enttäuschend. Es ist schockierend, so eine Aussage zu lesen. Mit ihren Worten und der Art, wie sie es sagt, entwertet sie nicht nur unsere Erfahrung, die sie ja selbst miterlebt hat", meint Noelle. Adrianna fügt hinzu: "Sie sagt in dieser Erklärung etwas über den Schutz von Frauen. Wo war dieses Empfinden, als ich mich bei ihr meldete [...]. Ich fühle mich ungehört, ich fühle mich nicht respektiert."

Wird es zwischen den Ex-Tänzerinnen und Lizzo zu einem Prozess kommen? Die Anwältin der Klägerinnen hält dies für möglich. "Die meisten Fälle werden beigelegt, aber in diesem Fall kann ich mir gut vorstellen, dass es zu einem Prozess kommt", erklärte die Juristin Neama Rahmini gegenüber People.

