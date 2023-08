Bestätigt Josh Allen etwa Romanze mit Hailee Steinfeld?

Josh Allen (27) äußert sich erstmals zu seiner angeblichen Romanze mit Hailee Steinfeld (26). Seit Mai dieses Jahres sorgen die Liebesspekulationen um den NFL-Star und die Schauspielerin für ordentlich Aufsehen. Zuletzt zeigten Bilder die beiden dann knutschend unter der Sonne Mexikos. In einem aktuellen Interview adressiert der Sportler nun erstmals die innigen Schnappschüsse der Superstars. Die Fans fragen sich derweil vor allem eines: Läuft da etwa wirklich was zwischen Josh und Hailee?

Im Podcast "Pardon My Take" spricht der 27-Jährige offen darüber, wie er zunächst auf die Schlagzeilen und Fotos seiner Liebelei mit der "Bumblebee"-Darstellerin reagierte: "Die Tatsache, dass sich überhaupt jemand dafür interessiert, haut mich immer noch um." Wie er weiter berichtet, hatte er die Fotografen wohl schon gesehen, bevor sie die Aufnahmen des intimen Moments machten. "Ich hatte einfach dieses ekelhafte Gefühl", erklärt Josh und fügt dem hinzu: "Verunsicherung. Keine Privatsphäre. [Ich dachte], 'was stimmt mit diesen Leuten nicht?'"

Zwar erwähnt der Buffalo Bills-Quarterback Hailee während des Interviews nicht namentlich, jedoch macht er eine deutliche Anspielung auf die Brünette. Auf die Frage hin, ob er die Sitcom "Seinfeld" mag, antwortet Josh, er sei ein "großer Fan". Dabei scheint beiden Männern jedoch bewusst zu sein: Hier geht es in Wirklichkeit nicht um die Serie, sondern stattdessen um die hübsche Schauspielerin.

Getty Images Josh Allen im Januar 2023

Getty Images Hailee Steinfeld, Schauspielerin

Facebook/Michael Sinensky/Mega Hailee Steinfeld und Josh Allen im Restaurant Sushi by Boū in New York

