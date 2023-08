Fans lieben es: Eva Mendes hat klare Regeln für ihre Töchter

Die Fans finden es klasse! Die Schauspieler Eva Mendes (49) und Ryan Gosling (42) verliebten sich am Set ihres gemeinsamen Films "The Place Beyond the Pines". Bevor sie einander kannten, dachten sie nicht wirklich über Kinder nach. Doch mit ihrer Beziehung wuchs auch der Wunsch nach gemeinsamem Nachwuchs, wie Ryan in einem Interview ausplauderte. Mittlerweile haben er und Eva zwei Töchter – und auch ganz klare Regeln für die Kids!

Wie die Hollywoodbeauty nun auf Instagram deutlich machte: Ihre Töchter Esmeralda und Amada dürfen die Plattform noch nicht nutzen! "Wenn meine Kinder mich fragen, ob sie nun alt genug wären, um im Internet zu surfen, auf Social Media zu sein oder irgendwas zu tun, wofür man Wi-Fi bräuchte", schreibt Eva zu einem Video von sich, auf dem sie den Kopf schüttelt. Ihre Community feiert diese Regel.

"Wenn ich mal Kinder habe, dann will ich es genau so handhaben. Ab wann dürften eure Kinder denn im Netz unterwegs sein?", fragte ein neugieriger User die 49-Jährige. Eva und Ryan scheinen da noch keine richtige Antwort gefunden zu haben. "Ganz ehrlich, ich weiß es nicht", reagierte sie auf die Frage.

Instagram / evamendes Eva Mendes, Model

Getty Images Eva Mendes und Ryan Gosling beim Toronto International Film Festival 2012

Getty Images Eva Mendes, Schauspielerin

Wie findet ihr Evas Regel? Super! Etwas zu streng. Abstimmen Ergebnis anzeigen



