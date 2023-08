Mark Keller wuchs mit Gefängnis-Gittern vor den Fenstern auf

Mark Keller (58) verbrachte seine ersten Lebensjahre an einem eher ungewöhnlichen Wohnort. Der Schauspieler wurde durch seine Rolle in der Actionserie Alarm für Cobra 11 bekannt. Seitdem konnte er in vielen weiteren TV- und Filmproduktionen sein Können unter Beweis stellen. Bereits seit rund 15 Jahren spielt der gebürtige Baden-Württemberger den Dr. Alexander Kahnweiler in der deutschen ZDF-Serie Der Bergdoktor. Jetzt plaudert er aus dem Nähkästchen und verrät Details über seine Kindheit: So ungewöhnlich wuchs Mark auf.

Im Interview mit dem "Gala"-Magazin bei RTL verrät der Schauspieler, seine Großmutter sei während des Krieges nach Überlingen am Bodensee geflohen. "Da gab es nichts, [...] da hat sie dann eine Zelle bekommen mit ihren Kindern. Und als der Krieg vorbei war, hat die Stadt gesagt – ihr könnt aus diesem Gefängnis eine kleine Wohnung machen." Mark, der nach dem Tod seiner Mutter bei seiner Oma aufgewachsen war, sei dort "dann quasi reingeboren, mit Gittern vor den Fenstern habe ich immer auf die Straße hinausgeguckt."

Dennoch hat der 58-Jährige auch heute noch positive Erinnerungen an sein ungewöhnliches Zuhause. "Es war so schön und idyllisch", schwärmt er im weiteren Verlauf des Interviews. So zeigt sich der Serienstar noch immer dankbar über diese Zeit. Gemeinsam mit seiner Familie habe er trotz der damaligen ärmlichen Bedingungen das Beste aus der Situation gemacht.

Hofer, Günter / ActionPress Mark Keller bei "Die Giovanni Zarrella Show"

Erika Hauri/ZDF Hans Sigl und Mark Keller in "Der Bergdoktor"

Getty Images Mark Keller beim zehnjährigen Jubiläum von "Der Bergdoktor"

