Überraschend: Greta Gerwig steht auf diese Reality-TV-Show

Serien-Geständnis von Hollywoodstar Greta Gerwig (40)! Nachdem die US-amerikanische Regisseurin zuletzt mit der Verfilmung von Barbie große Erfolge feierte, sind ihre Fans nun neugierig, was sie denn privat so guckt. Daraufhin plaudert der Hollywoodstar jetzt aus, dass sie sehr gerne Reality-TV schaut, um sich zu entspannen. Speziell gibt es aber eine besondere Show, die es Greta total angetan hat!

"Ich liebe 'Love Is Blind'. Ich liebe es zu sehen, wie Leute sich im Fernsehen verlieben. Es macht mich so glücklich", schwärmt die Filmproduzentin in einer Episode des Smartless-Podcasts. In der Dating-Show treten 30 Singles an, mit dem Ziel, die große Liebe zu finden. Der Clou dabei ist, dass sich die Singles zwar unterhalten, aber nicht sehen können. Die Kommunikation erfolgt über Lautsprecher. Somit sollen die Singles sich kennenlernen, ohne sich von Äußerlichkeiten ablenken zu lassen. Sehen dürfen sie sich erst, wenn sie sich verlobt haben.

Damit ist Greta nicht alleine: Auch Schauspielkollegin Zendaya Coleman (26) gibt an, eine Schwäche für Liebe im Reality-TV zu haben. Ihr hat es die Sendung Love Island besonders angetan, wie sie in einem Interview verriet. "Am Anfang habe ich noch gesagt 'Leute, das ist lächerlich.' [...] Und dann hat es mich gefesselt."

Getty Images Greta Gerwig in London, Juli 2023

Getty Images Greta Gerwig im Juli 2023

Getty Images Greta Gerwig im Juni 2023

