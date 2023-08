Liebesgerücht: Hat "Are You The One?"-Sasa eine Freundin?

Hat Sasa etwa wieder Schmetterlinge im Bauch? In der vierten Staffel von Are You The One? war der Berliner bekannt geworden. In der Show hatte er sich nicht zwischen Vanessa und Carina entscheiden können. Nach den Dreharbeiten führten ihn seine ehemaligen Liebschaften direkt in die nächste Datingshow: Bei Ex on the Beach traf er auf seine Verflossenen. Doch jetzt könnte der Hottie schon längst wieder vergeben sein. Eine aufmerksame Promiflash-Leserin hat Sasa mit einer hübschen Brünetten gesehen. Sind die beiden etwa ein Paar?

Die Tippgeberin erwischte den Reality-TV-Star mit einer unbekannten Frau am Flughafen. Die beiden sitzen nebeneinander und wirken sehr vertraut. Auf einem der Fotos schauen Sasa und die Brünette sich tief in die Augen und scheinen in ein Gespräch verwickelt zu sein. Auf einem anderen Foto berührt sie seine Hand und der Beau lächelt. Ob bei den beiden wohl etwas geht?

Laut seiner Instagram-Story befindet sich Sasa derzeit in Montenegro. Die Beauty ist weder in seinen Storys, noch sonst irgendwo auf seinem Profil zu sehen. Da die beiden jedoch am Flughafen gesehen wurden, könnte es sein, dass sie zusammen dort sind.

Anzeige

Privat Sasa mit einer unbekannten Frau

Anzeige

Instagram / sasagatsby Sasa im Januar 2023

Anzeige

Instagram / sasagatsby Sasa, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de