Nach Liebesgerücht: Ist "Are You The One?"-Sasa vergeben?

Er spricht Klartext! Sasa Pavlovic wurde durch seine Teilnahme an der Reality-TV-Show Are You The One? einem breiteren Publikum bekannt. In dem Datingformat hatte er vor allem durch seine Dreiecksbeziehung mit Carina und Vanessa auf sich aufmerksam gemacht. Am Ende blieb er jedoch Single. Doch kurz darauf machten Fotos die Runde, die den Ex on the Beach-Kandidaten mit einer Frau zusammen zeigten, weshalb über eine mögliche Liebelei gemunkelt wurde. Im Promiflash-Interview räumt Sasa mit den Liebesgerüchten auf!

"Wir haben uns kennengelernt, man hatte Höhen und Tiefen, aber jetzt ist aktuell ein bisschen Sendepause", gibt er gegenüber Promiflash zu. Die Frage, ob er vergeben sei, kann der Berliner jedoch nicht ganz klar beantworten: "Ich brauche es zu kuscheln und so etwas. Ich habe irgendwie immer jemanden, der abends neben mir liegt." Er sei generell eher ungern alleine. "Ich würde nicht sagen, dass ich Single bin. Schwierige Frage. Darauf gibt es keine Antwort", stellt er fest.

Dazu, dass die Turteltauben heimlich fotografiert wurden, hat Sasa jedoch eine klare Meinung. Dass die beiden unbemerkt abgelichtet wurden, finde er dreist: "Aber dass man Fotos von jemandem macht, den man nicht kennt? Vielleicht hat die Person Familie oder war geheim mit mir im Urlaub und keiner durfte das wissen oder so etwas." Er verstehe aber auch, dass dies einfach ein Risiko sei, wenn man in der Öffentlichkeit steht.

Instagram / sasagatsby Sasa Pavlović, "Are You The One"-Teilnehmer

Instagram / sasagatsby Sasa, ehemaliger "Are You The One?"-Teilnehmer

Promiflash Sasa mit einer unbekannten Frau

