Scientology-Klage: Leah Remini will Tom Cruise als Zeugen!

Ob sie auf seine Aussage zählen kann? Leah Remini (53) war seit ihrer Kindheit Scientology-Mitglied gewesen. Vor rund zehn Jahren kehrte die King of Queens-Darstellerin der religiösen Bewegung aber den Rücken zu. Seitdem schießt sie immer wieder öffentlich gegen die Organisation und wirft ihr unter anderem Belästigung sowie Vertuschung von mutmaßlichen Verbrechen vor. Deshalb zieht sie nun vor Gericht – und dort will Leah wohl den Scientology-Anhänger Tom Cruise (61) aussagen lassen!

Wie ein Insider gegenüber New York Post berichtet, soll die 53-Jährige planen, den Mission: Impossible-Star als Zeugen aufrufen zu lassen. Denn unter anderem behauptet Leah in ihrer Klageschrift, dass sie nach Tom und Katie Holmes (44) Hochzeit im Jahre 2006 "psychologisch bestraft" und für vier Monate in einer Einrichtung der religiösen Bewegung festgehalten wurde. In ihrer Anklage beschreibt die Schauspielerin Tom als "im Prinzip zweiten Befehlshaber" nach Scientology-Chef David Miscavige (63). Bleibt also abzuwarten, ob der 61-Jährige tatsächlich aussagen wird.

Leahs Klage richtet sich nicht nur gegen Scientology, sondern auch gegen den Anührer der Kirche. "Nach 17 Jahren der Belästigung, Einschüchterung, Überwachung und Diffamierung reiche ich Klage gegen Scientology und [den Vorsitzenden] David Miscavige ein", heißt es in ihrem Anwaltsschreiben, das die US-Amerikanerin bei Instagram teilte.

Getty Images Leah Remini, Schauspielerin

Getty Images Tom Cruise in Las Vegas im Jahr 2018

Getty Images Leah Remini im Juni 2019

