Süß: Hier strahlen Kaley Cuoco und Baby Matilda um die Wette

Kaley Cuoco ist eine strahlende Mama. Die US-Schauspielerin war im vergangenen März zum ersten Mal Mutter geworden. Zusammen mit ihrem Partner Tom Pelphrey (41) hatte sie ihre kleine Tochter Matilda auf der Welt begrüßt. Seit der Geburt scheint die 37-Jährige so richtig in ihrer neuen Rolle aufzugehen und teilt auch hin und wieder niedliche Eindrücke aus ihrem Familienalltag. Nun postet ihr Liebster ein putziges Foto, auf dem Kaley und Matilda in die Kamera lachen.

In seiner Instagram-Story repostet der stolze Neupapa einige niedliche Schnappschüsse mit seiner Tochter. Aber er schießt auch selbst ein Foto von seinen beiden Mädels. Darauf drückt Kaley (37) die kleine Matilda an sich und beide lachen herzlich in die Kamera. Vor allem die wenige Monate alte Matilda dürfte das Herz der Fans zum Schmelzen bringen, denn sie lacht nicht nur ausgelassen, sondern ist auch besonders putzig angezogen: Ein mit Erdbeeren gemustertes Lätzchen erhöht den Niedlichkeitsfaktor.

Dass Kaley mit ihrem Tom eine Familie gründen will, war der Blondine wohl schon direkt am Anfang klar. Im Gespräch mit Emmy verriet sie, dass sie schon bei der ersten Begegnung gewusst hatte, dass sie ein Baby mit Tom möchte. "Ich dachte: 'Oh mein Gott, ich möchte ein Kind mit dir haben'", erinnerte sich der The Big Bang Theory-Star schmunzelnd.

Getty Images Tom Pelphrey und Kaley Cuoco bei den Primetime Emmy Awards im September 2022

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco und Tom Pelphrey mit ihrer Tochter Matilda im April 2023

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco und Tom Pelphrey

