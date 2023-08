Nach Skandal: Kanye West feiert Comeback bei Travis Scott

Kanye West (46) ist zurück! In den vergangenen Monaten war der US-amerikanische Rapper immer wieder wegen antisemitischer Aussagen und Belästigungsvorwürfen negativ aufgefallen. Darunter hatten besonders seine Ex-Frau Kim Kardashian (42) und die vier gemeinsamen Kinder gelitten. Kürzlich absolvierte der Musiker dennoch seinen ersten Auftritt nach den problematischen Äußerungen. Zusammen mit Travis Scott (32) stand er auf der Bühne – und vergaß dabei seinen eigenen Songtext.

Wie Page Six berichtet, trat der Designer am Montag mit Travis bei dessen „Utopia“-Konzert im Circus Maximus in Rom auf. Das war Kanyes erster Auftritt nach den vielen Negativschlagzeilen der vergangenen Monate. Rückendeckung hatte er von Rapper-Kollege Travis. Dieser beschriebt Kanye als "den einzigen Menschen auf diesem verdammten Planeten, der jemals Seite an Seite mit mir durch alles und jedes verdammte Ding gegangen ist." Der Grammy-Gewinner schien etwas aus der Übung zu sein, da er manche seiner Texte einfach vergaß. Glücklicherweise rettete ihn das Playback.

Ein ehemaliger Geschäftspartner des 46-Jährigen machte kürzlich deutlich, dass sich der Rapper häufiger als gedacht antisemitisch geäußert habe. In dem Dokumentarfilm "In Trouble with KanYe" erinnerte sich Alex Klein an einige Aussagen. "Kanye war sehr wütend, er sagte: 'Ich möchte dich schlagen' und 'Du bist genau wie die anderen Juden'. Er genoss es fast, wie beleidigend er sein konnte, und benutzte diese Ausdrücke in der Hoffnung, mich zu verletzen", klagte Alex.

Anzeige

SplashNews / ActionPress Kanye West und Travis Scott im Februar 2022 mit weiteren Freunden

Anzeige

Getty Images Kanye West, US-Rapper und Unternehmer

Anzeige

Getty Images Kanye West bei einer Fashion Show in New York im April 2005

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de