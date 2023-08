Serena Willams präsentiert stolz ihren kugelrunden Babybauch

Serena Williams (41) ist schon im Endspurt ihrer Schwangerschaft! Der Tennisstar und Mann Alexis Ohanian (40) sind bereits Eltern von einer kleinen Tochter namens Alexis Olympia (5). Bei der diesjährigen Met Gala im Mai überraschten die beiden dann mit niedlichen News: Sie erwarten erneut Nachwuchs! Allzu lange muss sich die dreiköpfige Familie auch nicht mehr gedulden, bis sie ihr neues Mitglied auf der Welt begrüßen dürfen: Strahlend zeigt Serena nun, wie groß ihr Babybauch schon ist!

Ihren rund 16,8 Millionen Fans auf Instagram gibt die 41-Jährige ein stylishes Update ihrer Schwangerschaft. In einem grün-gelb gestreiften Crop-Top und dem dazu passenden Rock der Luxusmarke Gucci setzt Serena gekonnt ihre blanke Babykugel in Szene. Dazu teilt sie einen Songtext von Green Days Song "Waiting": "Ich habe auf diesen Moment lange gewartet. Ich bin zu allem entschlossen." Die baldige zweifache Mama scheint also total bereit für ihr Baby zu sein.

Vor wenigen Tagen verrieten Serena und ihr Mann auch, welches Geschlecht ihr zweiter Spross hat. In einem YouTube-Video zeigten sie einige Eindrücke ihrer Gender-Reveal-Party. Nach einem scherzhaft gelb gefärbten Kuchen erleuchtete der Himmel in einer beeindruckenden rosa Lichtshow: Das Ehepaar erwartet ein weiteres Mädchen!

Instagram / serenawilliams Serena Williams im August 2023

Instagram / serenawilliams Serena Williams im August 2023

Instagram / serenawilliams Serena Williams mit ihrer Tochter Olympia und ihrem Mann Alexis Ohanian

