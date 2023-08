Tennisstar Serena Williams verrät das Geschlecht ihres Babys

Vor wenigen Monaten überraschte Serena Williams (41) ihre Fans auf dem roten Teppich der Met Gala mit einem süßen Geheimnis: Der Tennisstar und Ehemann Alexis Ohanian (40) erwarten ihren zweiten Nachwuchs. Seitdem nimmt die Sportlerin ihre Community auf ihrer Schwangerschaftsreise mit und präsentiert stolz ihren immer größer werdenden Babybauch. Nun gibt sie ein weiteres Detail preis: Serena, Alexis und Tochter Alexis Olympia (5) verraten das Geschlecht des Nachwuchses!

In einem YouTube-Video nimmt die 41-Jährige ihre Community zu einer Gender-Reveal-Party mit. Gemeinsam mit Freunden und der Familie wollen sie mit dem Anschneiden eines Kuchens das Geschlecht enthüllen – doch Ehemann Alexis veräppelt seine Frau, denn der Kuchen ist im Inneren gelb. Stattdessen lüftet kurz darauf eine Lichtshow am Himmel das Geheimnis: Das Paar bekommt erneut ein Mädchen!

Dass die beiden ihre kleine Prinzessin kaum noch erwarten können, machte der 40-Jährige erst kürzlich in einem Interview mit People deutlich. "Im Grunde ist alles startklar", erklärte Alexis offen und fügte lachend hinzu: "Ich glaube, ich habe definitiv vergessen, wie es ist, ein neues Kind in der Nähe zu haben, also könnte es ein böses Erwachen geben."

Instagram / serenawilliams Alexis Ohanian und Serena Williams

Instagram / serenawilliams Serena Williams mit ihrer Tochter Olympia und ihrem Mann Alexis Ohanian

Instagram / serenawilliams Serena Williams mit ihrem Mann Alexis im Juni 2023

