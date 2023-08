Hailee Steinfeld achtet sehr auf ihre mentale Gesundheit

Sie gibt Einblicke in ihr Seelenleben! Die US-amerikanische Schauspielerin Hailee Steinfeld (26) war mit ihrer Hauptrolle der Mattie Ross im Westernfilm "True Grit" weltberühmt geworden. Zuletzt feierte sie unter anderem mit ihrer Rolle in der Superhelden-Serie "Hawkeye" große Erfolge und lernte dafür sogar extra Bogenschießen. Doch wie schafft es Hailee bei all dem Stress trotzdem noch auf ihre mentale Gesundheit zu achten?

Wie unter anderem People berichtete, sprach der Hollywoodstar auf einem Event darüber und erzählte, dass ihre Familie ihr viel dabei helfe, mental stark zu bleiben. "Ich schätze mich sehr glücklich, nicht nur eine Person, sondern gleich drei Leute zu haben, die ich immer anrufen kann, ganz egal wo auf der Welt ich gerade bin", schwärmte Hailee. Das wichtigste sei jedoch, auf sich und seinen Körper zu hören: "Ich bin kein Experte im Bereich der mentalen Gesundheit. Aber ich bin Experte darin, zu wissen, was für mich am besten ist. Und ich versuche darauf zu hören", resümierte der Filmstar.

Auch in ihrem Liebesleben scheint es dem Filmstar an nichts zu fehlen: Nachdem ihr vor fünf Jahren eine Romanze mit One Direction-Star Niall Horan (29) nachgesagt worden war, soll sie nun mit dem NFL-Spieler Josh Allen (27) anbandeln. Ein Insider verriet vor kurzem, dass beide viel lachen und ihre gemeinsame Zeit sehr genießen würden.

Getty Images Hailee Steinfeld, Schauspielerin

