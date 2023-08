So ähnlich sind Junior und Princess Andre ihren Promi-Eltern

Das müsste ihnen im Blut liegen! Junior Savva Andre (18) und Princess Andre besuchten kürzlich eine Promi-Party in London. Die beiden sind die Kinder von Model Katie Price (45), die vor allem durch ihre Auftritte im Playboy große Bekanntheit erlangte, und Sänger Peter Andre (50), welcher mit seiner Single "Mysterious Girl" im Jahr 2004 die britischen Charts stürmte. Doch wie viel von Katie und Peter steckt wirklich in Princess und Junior?

Die Ähnlichkeit zwischen ihnen und ihren Eltern ist wirklich kaum zu übersehen! Während Princess ganz selbstbewusst für die Kameras posierte und das Rampenlicht suchte, wie man das auch von ihrer Mutter kennt, performte Junior auf der Bühne einen Song. Der Teenager möchte in die Fußstapfen seines Vaters treten und hat sogar schon ein paar Lieder herausgebracht! Das Gesangstalent hat er damit wohl von seinem Papa geerbt.

Doch auch in Sachen Style stehen die beiden ihren berühmten Eltern in nichts nach. Während Junior sich lässig in ein schwarzes Outfit kleidete, setzte Princess, die vor kurzem ihren 16. Geburtstag gefeiert hatte, mehr auf auffälligere Farben: Ganz in Rosa und Weiß gekleidet, zog sie alle Blicke auf sich! Damit wird klar: Auch äußerlich ähneln Princess und Junior ihren Eltern sehr.

Mattpapz / BACKGRID/ ActionPress Princess Andre, August 2023

Mattpapz / BACKGRID/ ActionPress Junior Andre und Princess Andre, August 2023

Getty Images Peter Andre und Katie Price im Februar 2009 in West Hollywood

