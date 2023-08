"Außer Gefecht": Kim Kardashian kann noch nicht zum Sport

Kim Kardashian (42) hat immer noch mit ihrer Schulter zu kämpfen. Die Unternehmerin ist normalerweise sehr fleißig im Fitnessstudio und präsentiert ihren Fans im Netz gerne ihre stählernen Muskeln. Doch aktuell muss sie kürzertreten, denn sie brach sich die Schulter und zog sich einen Sehnenriss zu. Im Netz zeigte die 42-Jährige sich guter Dinge. Anscheinend belastet sie die Verletzung aber immer noch: Kim kann nach wie vor keinen Sport machen.

Bei Instagram lässt Kim ihre Follower an ihrem sonnigen Tag teilhaben. Den verbringt sie offenbar am See. Sie teilt ein Foto von ihren Beinen in der Sonne. Doch mehr als die Füße hochlegen ist wohl nicht drin. "Wünschte, ich könnte Wake-Surfen, aber meine Schulter ist immer noch außer Gefecht", schreibt sie über das Bild. Es hört sich so an, als wäre Kim mittlerweile zumindest enttäuscht, sich nicht körperlich betätigen zu dürfen.

Sport scheint für Kim grundsätzlich eine große Rolle zu spielen. Sie war in den vergangenen Monaten häufig bei Basketballspielen der Los Angeles Lakers gesehen worden. Ihr regelmäßiges Erscheinen auf den Zuschauerrängen hatte zu den Spekulationen geführt, dass die vierfache Single-Mama vielleicht Interesse an einem der Spieler habe. Ein Insider hatte aber gegenüber Radar Online betont, dass das "absolut nicht" der Fall sei.

Instagram Kim Kardashian im Juli 2023

Getty Images Kim Kardashian, Realitystar

Getty Images Kris Jenner, Kim Kardashian und ihr Sohn Saint West im April 2023 beim Basketball

