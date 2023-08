Sydney Sweeney wollte in ihrem Alter schon längst Mama sein!

So stellte sich Sydney Sweeney (25) ihr Leben nicht vor! Durch die Rolle als Cassie in der Teenie-Drama-Serie Euphoria kennt man die Schauspielerin inzwischen auf der ganzen Welt. Rote Teppiche und Award-Nominierungen stehen nun für sie an der Tagesordnung. Allerdings hatte sie für ihr Leben ganz andere Pläne. Sydney dachte immer, sie würde in dem Alter schon längst Mama sein.

In einem Interview mit Variety spricht sie über die Dreharbeiten des bald erscheinenden Films "Echo Valley". Dabei gesteht sie, wie sehr sie ihre Berühmtheit verändert habe. Eigentlich sei es ihr Plan gewesen, inzwischen schon ein Kind zu haben. "Ich liebe die Schauspielerei. Ich liebe das Business. [...] Aber wo ist der Sinn dahinter, wenn ich es nicht mit einer Familie teilen kann?", fragt sie während des Gesprächs. "Die Zeit wird schon noch kommen. Und dann habe ich vier Kinder", sagt sie voraus.

Ihren Partner fürs Leben scheint sie jedoch schon gefunden zu haben. Sydney verlobte sich im vergangenen Jahr mit Jonathan Davino. Die beiden scheinen sehr verliebt zu sein. Allerdings bevorzugt sie es, ihre Beziehung privat zu halten. Dies könnte auch der Grund sein, warum sie kaum Pärchenbilder auf ihrem Social-Media-Profil teilt.

Sydney Sweeney, Schauspielerin

Sydney Sweeney, Schauspielerin

Jonathan Davino und Sydney Sweeney, Oktober 2018

