Kim Kardashian verrät: So lässt sich Sohn Saint motivieren!

Man muss sich nur zu helfen wissen! Die Unternehmerin Kim Kardashian (42) ist ein großer Star. Privat hat sich die Beauty den Traum vom Mutterglück erfüllt und mit dem Rapper Kanye West (46) vier Kinder bekommen. Nun unternahm die Powerfrau einen Trip an einen Badesee mit ihrer Rasselbande und verriet dabei einen besonderen Trick, um ihren Sohn Saint West (7) zu einem mutigen Schritt zu bewegen: Das muss man zu Saint sagen, damit er ins Wasser springt!

In ihrer Instagram-Story teilt die Vierfachmama Eindrücke vom Badetag, den sie mit ihren Kindern an einem See verbringt. Eine Videoaufnahme zeigt den 7-jährigen Saint, wie er auf einer Klippe steht und sichtlich zögert zu springen. Eine unbekannte Stimme ertönt schließlich, die den Jungen wissen lässt: "Ronaldo ist im Wasser!" Daraufhin wagt der Junge den mutigen Schritt und springt ins kalte Nass, was seine Mutter lachend als Bestechung bezeichnet.

Kim selbst kann aufgrund einer Verletzung derzeit nicht am Badespaß teilnehmen. Die Unternehmerin brach sich nämlich vor Kurzem die Schulter und zog sich einen Sehnenriss zu. "Wünschte, ich könnte Wake-Surfen, aber meine Schulter ist immer noch außer Gefecht," schreibt die Powerfrau unter ein Foto von ihren ruhenden Füßen.

Anzeige

Instagram / kimkardashian Saint West, Kim Kardashians Sohn

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Saint West

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihrem Sohn Saint West

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de