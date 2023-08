"Meine Rettung": Adam Collard ist dankbar für "Love Island"!

Er gibt tiefe Einblicke in sein Privatleben! Adam Collard hatte für Aufsehen gesorgt, als er im Jahr 2018 an der vierten Staffel der UK-Version von Love Island teilgenommen hatte. Nach einer gescheiterten Beziehung mit seinem Couple Zara McDermott, war er in der achten Staffel 2022 erneut dabei. Seit diesem Jahr ist er nun in der Show "Celebs Go Dating" zu sehen. Jetzt blickt Adam aber auf seine "Love Island"-Teilnahme zurück und findet ehrliche Worte!

"Ich bin zu 'Love Island' gegangen und ich denke, das war meine Rettung. Denn ich glaube, wenn ich das nicht getan hätte, hätte ich später im Leben noch mehr Mist gebaut", gibt die TV-Bekanntheit gegenüber Mail Online ehrlich zu. Er habe in frühen Jahren fast geheiratet und sei fast sesshaft geworden, entschied sich dann aber für die Teilnahme an der Datingshow. Rückblickend sei er nun sehr zufrieden damit: "Wenn ich mich jetzt niederlassen möchte, bin ich auch bereit dazu." Zudem stellt er klar, dass man Fehler machen müsse, um daraus zu lernen.

Momentan scheint es jedoch für den Datingshow-Teilnehmer in Sachen Liebe gut zu laufen: Ihm wird zurzeit eine Romanze mit seiner "Celebs Go Dating"-Kollegin Lottie Moss (25) nachgesagt. Zuletzt heizten die beiden die Gerüchte um eine mögliche Liebelei selbst weiter an, als sie einige Fotos posteten – darunter eines, auf dem sich beide unter einem Regenschirm zusammendrängen.

Getty Images Adam Collard, UK-Reality-Star

Getty Images Adam Collard, Februar 2019 in London

Instagram / collard_adam Lottie Moss und Adam Collard im August 2023

