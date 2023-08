Topfit mit 60: Demi Moore zeigt ihre Kurven auf Jacht-Trip!

Demi Moore (60) lässt die Seele baumeln! Die Schauspielerin geht aktuell als Singlefrau durchs Leben. Im März vergangenen Jahres hatte sie mit dem Sternekoch Daniel Humm angebandelt. Im Netz hatte die "Ghost"-Bekanntheit sogar niedliche Turtel-Fotos mit ihrem Partner geteilt. Ende 2022 war die Liebe der beiden aber auch schon wieder Geschichte. Doch Demi genießt das Leben ohne Partner aktuell. Der Hollywoodstar gönnt sich nun eine Auszeit in der Sonne.

Demi beweist im Urlaub, sie ist in Topform. Paparazzi erwischten die Beauty nun bei einer Auszeit. Auf der Jacht von Amazon-Gründer Jeff Bezos (59) sonnte sie sich und planschte auch im kühlen Nass von Griechenland. In einem mintgrünen Bikini präsentierte die 60-Jährige ihre Kurven und setzte diese gekonnt in Szene. Demi genoss das Sonnenbad augenscheinlich sehr – immer wieder strahlte sie.

Kein Wunder, dass Demi momentan so happy wirkt. Im April wurde sie schließlich zum ersten Mal Oma. Ihre Tochter Rumer Willis (34) hatte mit Töchterchen Louetta ihr erstes Kind begrüßt und Demi zur stolzen Großmutter gemacht.

MEGA Demi Moore im August 2023

MEGA Demi Moore im August 2023

Instagram / demimoore Demi Moore mit ihrer Enkelin im Mai 2023

