73. Geburtstag: König Charles schickt Schwester Anne Grüße

König Charles (74) denkt an seine Schwester. Prinzessin Anne (73) scheint wie ein Fels in der Brandung für die britische Königsfamilie zu sein. Ohne groß in der Öffentlichkeit zu stehen, macht sie routiniert ihre Arbeit als Royal und übernahm in der Vergangenheit sogar mehr Aufgaben als alle anderen. Demnach ist sie für den noch frisch gekrönten Charles sicher eine große Stütze. Und der Monarch lässt es sich nicht nehmen, Anne zum 73. Geburtstag einen liebevollen Gruß zu schicken.

Der offizielle Instagram-Account teilt in Charles' Namen ein Geburtstagswunsch an die einzige Tochter der verstorbenen Queen Elizabeth (✝96). "Wir wünschen Ihrer Königlichen Hoheit, der Princess Royal, alles Gute zum Geburtstag heute!", heißt es dort zu einem Bild von der Krönung vergangenen Mai. Darauf lächeln sich die Geschwister gut gelaunt und voller Zuneigung an. Es folgt noch ein Kinderfoto, auf dem der kleine Charles liebevoll die Hand seiner jüngeren Schwester hält.

Wie wichtig Anne für ihre royale Familie ist, hatte sich auch bei der Krönung ihres Bruders gezeigt. Dort hatte sie nämlich eine wichtige Rolle übernommen. Bei der Prozession des Königs durch die Stadt war sie direkt hinter der goldenen Kutsche geritten und hatte so die militärische Garde von rund 6.000 Soldaten angeführt. "Er belohnt die Princess Royal für ihre jahrelange Loyalität und ihre unerschütterliche Hingabe an die Pflicht, die über allem steht", hatte ein Palast-Insider The Mirror erklärt.

Getty Images Prinzessin Anne im Juni 2023

Royal Collection Trust ©️ Prinzessin Anne und König Charles als Kinder 1951

Getty Images Prinzessin Anne bei der Krönung von König Charles III. im Mai 2023

