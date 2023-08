Cristiano Ronaldo schmiert seinem Gegner Schweiß ins Gesicht

Was war das denn? Bei Cristiano Ronaldo (38) häufen sich die Negativschlagzeilen in den vergangenen Monaten. Im vergangenen Jahr hatte er seinen Frust über eine Niederlage seines neuen Vereins kaum in Zaum halten können. Auf dem Weg in die Kabine hatte er sogar das Handy eines kleinen Jungen zerstört. Nun ließ er sich offenbar ziemlich von einem seiner Gegenspieler provozieren: Während eines Spiels schmierte er seinem Gegenspieler seinen Schweiß ins Gesicht!

Das zeigt jetzt ein Video, das bei X kursiert: Während eines gegnerischen Freistoßes kommt es nach einem kleinen Schubser offenbar zu einer kleinen Auseinandersetzung zwischen dem ehemaligen Weltfußballer des Jahres und einem Spieler der anderen Mannschaft. Daraufhin greift Cristiano unter sein Trikot, reibt seine Hand am Rücken und greift damit dann seinem Kontrahenten durchs Gesicht.

Erst vor wenigen Monaten wurde ein weiteres, brutales Manöver des Portugiesen von den Kameras festgehalten: Während eines Spiels im April rannte der Kapitän von Al-Nassr hinter einem seiner Gegenspieler her, als er seinen Arm um dessen Hals legte und ihn zu Boden riss. Dafür kassierte Cristiano eine gelbe Karte.

Anzeige

Getty Images Cristiano Ronaldo, Sportler

Anzeige

Getty Images Cristiano Ronaldo, August 2023

Anzeige

Getty Images Cristiano Ronaldo beim Match Portugal gegen Island, 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de