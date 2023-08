Happy Birthday! Robert De Niro feiert seinen 80. Geburtstag

Robert De Niro (80) kann auf eine ziemlich erfolgreiche Laufbahn zurückblicken! Bereits seit Mitte der 70er-Jahre zählt der Hollywoodstar zu den ganz Großen in der Branche. Sein Talent hat er immer wieder unter Beweis gestellt – so durfte er bereist zwei Oscars mit nach Hause nehmen! Auch heute hat der Schauspieler wieder jeden Grund zu feiern: Robert wird 80 Jahre alt!

Roberts wohl bis heute bekannteste Rolle ist seine Nachfolge von Marlon Brando (✝80) in der Fortsetzung von "Der Pate". Für seine Leistung in dem Drama war der Filmstar erstmals für einen Oscar nominiert worden und hatte diesen sogar gewonnen. Es folgten Parts in weltweit erfolgreichen Produktionen wie "Taxi Driver", "Heat" oder auch "The Irishman". Aber auch privat kann Robert so einige Erfolge verzeichnen – der gebürtige New Yorker hat insgesamt sieben Kinder auf der Welt begrüßen dürfen! Erst im Mai dieses Jahres wurde das Geburtstagskind erneut Papa – Mutter des Sprösslings ist seine Partnerin Tiffany Chen.

Doch trotz seines späten Babyglücks musste Robert vor wenigen Wochen auch einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Im Alter von nur 19 Jahren verstarb sein Enkel Leandro De Niro Rodriguez (✝19) an einer Überdosis. "Ich bin zutiefst erschüttert über den Tod meines geliebten Enkels Leo", lautete damals das Statement des Joker-Darstellers gegenüber Daily Mail.

Anzeige

Getty Images Robert De Niro, 2020

Anzeige

Getty Images Robert De Niro bei den Annual Screen Actors Guild Awards 2020

Anzeige

Getty Images Robert De Niro in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de