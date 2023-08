Warnsignal? Adrians Brief schreckt Bachelorette Jennifer ab!

Bei Jennifer Saro läuten die Alarmglocken! Zu Beginn schien zwischen der diesjährigen Bachelorette und dem Kandidaten Adrian Alian (27) alles harmonisch. Als der Aachener dann jedoch vor seinen Mitstreitern behauptete, es sei ein Kuss gefallen und Oguzhan Gencel ihn vor der Influencerin damit konfrontierte, war jedoch die Luft raus. In der aktuellen Folge schrieb der Bürokaufmann der Berlinerin einen Brief, um sich zu erklären. Doch Adrians Worte schrecken Jenny ziemlich ab!

"Ich finde es schön, dass er sich die Mühe gemacht hat und einen Brief geschrieben hat und darüber nachgedacht hat", gibt die alleinerziehende Mutter im Einzelinterview zu. Dennoch hat sie ihre Zweifel an Adrians Worten: "Ich muss ehrlich sagen, dass ich dem Ganzen, was er gesagt hat, noch nicht so ganz traue." Das erklärt Jenny ihrem Rosenanwärter auch klipp und klar: "Was mich so ein bisschen abgeschreckt hat, ist, dass mich das alles an Situationen erinnert, die ich schon hatte. […] Für mich ist das dann ein Warnsignal."

Den Fans geht es mit Adrians Worten sehr ähnlich. "Auf einer Skala von eins bis zehn. Wie unangenehm ist die ganze Situation mit Adrian?" oder "Adrian hat massive Probleme", kommentieren zwei User das Geschehen bei X. Ein weiterer findet: "Wow! Adrian und Jenny führen eine toxische Beziehung – ohne eine Beziehung zu haben."

