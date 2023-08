Das steckt hinter Marco Cerullos radikalem Gewichtsverlust

Was führte zu Marco Cerullos (34) Entscheidung abzunehmen? Der ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidat hat in diesem Jahr einiges an Gewicht verloren. Anfang des Jahres hatte er noch 108 Kilogramm gewogen – jetzt sind es dank eines gezielten Sport- und Ernährungsprogramms nur noch 97 Kilo. Marco fühlt sich endlich wieder wohl in seinem Körper. Doch was hat überhaupt dazu geführt, dass er zugenommen hatte?

In seiner Instagram-Story verriet der Influencer, dass die Herrichtung seines Eigenheims der Grund dafür war: "Ich habe während des Hausbaus, bei dem körperlich sehr hart gearbeitet wurde, bestimmt 15 Kilogramm zugenommen. Das verstehe ich bis heute nicht so wirklich, aber es ist so passiert." Am 2. Januar hatte er nach knapp einem Jahr Renovierung mit 109 Kilo sein "höchstes Gewicht aller Zeiten" erreicht. Dass er es geschafft hat, davon 12 Kilo wieder loszuwerden, mache ihn sehr stolz.

Der Umbau des Hauses war für Marco und seine Partnerin Christina (35) aber nicht nur körperlich anstrengend, sondern auch nervlich. Die Sommerhaus-Bewohner hatten sich finanziell total verzettelt. "Wir haben 40.000 bis 50.000 Euro, die fehlen", erklärte der frühere Maler im Promi-Special von "Die Schnäppchenhäuser". Das liege daran, dass vieles teurer geworden sei und einige Sachen gefehlt hätten.

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo im März 2022

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo und Christina Grass im Mai 2023

