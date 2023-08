Marco Cerullo und Christina verschätzen sich um 50.000 Euro

Das kann teuer werden! Marco Cerullo (34) und Christina Grass (35) hatten sich 2019 bei Bachelor in Paradise ineinander verliebt. Kurze Zeit später zogen sie zusammen und verlobten sich. Ende 2020 verkündete das Paar dann aber plötzlich seine Trennung – die aber nicht lange hielt. Jetzt soll ein Eigenheim für die Reality-TV-Stars her. Bei der Renovierung ihres Traumhauses haben sich Christina und Marco aber um 50.000 Euro verschätzt.

Am Mittwochabend flimmerten die beiden ehemaligen Sommerhaus der Stars-Kandidaten im Promi-Special von "Die Schnäppchenhäuser" über die Bildschirme. Für 190.000 Euro kauften sie ein älteres Haus im niedersächsischen Nienburg. Für die Renovierung hatte das Duo ein Budget von 110.000 Euro eingeplant, da sie vieles selbst erledigen wollten. "Ich hab das zwar noch nie gemacht, aber ich habe YouTube-Videos geguckt", erklärt Marco. Dem Realitystar sind beim eigenen Anpacken einige Fehler unterlaufen, die von Profis ausgebessert werden mussten. Sein Fazit: "Wir haben 40.000 bis 50.000 Euro, die fehlen." Der Hobby-Handwerker erklärt sich das so: "Es ist halt alles teurer geworden und ein paar Sachen sind dazugekommen."

Ob das zu knappe Budget etwa zu Streitigkeiten führt? Christina und Marco haben damit in ihrer Beziehung schon ihre Erfahrungen gemacht. "Auch in einer guten Beziehung gibt es mal Streit. Marco und ich können das sogar ziemlich gut", betonte die Beauty im April in einem Instagram-Post.

RTL / Stefan Gregorowius Christina Grass und Marco Cerullo, Sommerhaus-Kandidaten 2022

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo und Christina Grass im Mai 2023

Instagram / christina_grass_ Marco Cerullo und Christina Grass, Reality-TV-Teilnehmer

