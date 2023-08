Die neue Princess Charming datete vor drei Jahren nur Männer

Wie hat sie gemerkt, dass sie nicht auf Männer steht? Am 1. September geht die lesbische Kuppelsendung Princess Charming in eine neue Runde. Nach Irina Schlauch und Hanna Sökeland sucht in diesem Jahr Madleen Matthias in der TV-Show nach ihrer Traumfrau. Mit 23 Jahren ist sie die bisher jüngste Princess Charming – und wie Madleen nun verrät, kehrte sie der Männerwelt auch erst vor drei Jahren den Rücken!

Im Interview mit Bild erzählt Madleen, dass sie lange Zeit nur Beziehungen mit älteren Männern hatte: "Ich kannte damals einfach nichts anderes als heterosexuelle Beziehungen. Deshalb dachte ich, dass es 'normal' ist, sich nicht so richtig 'komplett' zu fühlen." Auch beim Sex hatte sich dies bemerkbar gemacht: "Ich dachte mir immer: 'Und das soll es gewesen sein?'" Erst während ihres Studiums realisierte Madleen, dass sie sich zu Frauen hingezogen fühlt und schlussfolgerte, dass sie davor nur die Bestätigung von Männern gesucht hatte. Mit Frauen fühle sich die 23-Jährige auf allen Ebenen wohler und verstandener.

Bei den Fans kommt die neue Princess Charming ziemlich gut an! "Sympathisch, die mag ich", kommentierte beispielsweise ein User auf der Instagram-Seite des Datingformats. Einige sind jedoch wegen Madleens jungen Alters wohl noch etwas skeptisch: "Okay, wow! Sie ist sehr hübsch – aber ich bin von ihrem Alter überrascht."

RTL Madleen Matthias, Princess Charming 2023

RTL / Markus Hertrich Madleen Matthias, Princess Charming 2023

RTL / Markus Hertrich Madleen Matthias, Princess Charming 2023

