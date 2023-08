Im Scheidungsdrama: Britney Spears teilt kryptische Posts!

Was will Britney Spears (41) ihren Fans mit ihren aktuellsten Netzbeiträgen sagen? Im Privatleben der US-amerikanischen Popikone ist derzeit so einiges los: Die "Toxic"-Interpretin und ihr Ehemann Sam Asghari (29) haben sich nämlich getrennt und lassen sich scheiden. Während der Fitnesstrainer bereits mit einem offiziellen Statement für Klarheit sorgte, verwirrt die Sängerin ihre Fans eher: Britney veröffentlicht mitten im Scheidungsdrama kryptische Beiträge auf Social Media...

Britney meldet sich einige Stunden nach Sams Statement mit zwei neuen Posts auf ihrem Instagram-Profil zu Wort. Anstatt sich zu der Scheidung zu äußern, teilt sie stattdessen zwei Zeichnungen. Auf einer der Skizzen ist eine schlafende Frau zu sehen. "Manchmal sieht man mit geschlossenen Augen mehr", deutet die 41-Jährige in der Bildunterschrift rätselhaft an.

Auf der zweiten Zeichnung ist unter anderem ein Mensch abgebildet, der in ein Glas gesperrt ist. Für Britney hat diese Darstellung offenbar eine tiefere Bedeutung. "Wie interpretiert ihr das? Es ist interessant! Ich sehe es entweder als eine Art Flaschenpost oder ein Baby, das ausbrechen will", sinniert sie. Ob sie sich damit auf ihre Scheidung bezieht, lässt sie aber offen.

