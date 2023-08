Neue Details über Jennifer Aniston und Brad Pitts Hochzeit

23 Jahre ist die Hochzeit von Jennifer Aniston (54) und Brad Pitt (59) mittlerweile schon her. Die Trauung hatten die Schauspieler mit jeder Menge weiterer Stars, Familie und Freunden zelebriert. Fünf Jahre später ließ sich das einstige Hollywood-Paar scheiden. Der Schauspieler Michael Rapaport war Gast der Feier und erinnert sich noch gut. Michael verrät neue Details zur Hochzeit von Jennifer und Brad.

Zu Gast bei "Watch What Happens Live!" teilt Michael seine Erinnerungen an den besonderen Tag. "Ich war auf der Hochzeit von Brad Pitt und Jennifer Aniston", teilt er dem Moderator mit. "Die hatten eine Wand voller Kaviar. Ich habe sogar immer noch etwas davon übrig", scherzt er. Michael findet, dass die Hochzeit wunderschön gewesen und er sich sicher sei, dass dafür jede Menge Geld geflossen ist.

Für Jennifer ist es nicht bei der einen Scheidung geblieben. Nach ihrer Ehe mit Brad war Jennifer mit dem Schauspieler Justin Theroux (52) verheiratet. 2018 trennten auch die beiden sich voneinander. Trotz ihrer bisher gescheiterten Beziehungen glaubt Jennifer jedoch weiterhin an die Liebe.

Getty Images Michael Rapaport 2021

Getty Images Brad Pitt und Jennifer Aniston bei der Premiere von "Troja", 2004

Getty Images Jennifer Aniston im März 2023

