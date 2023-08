Chryssanthi Kavazi und Tom Beck feiern fünften Hochzeitstag!

So verliebt wie an Tag eins! Chryssanthi Kavazi (34) und Tom Beck (45) gehen schon seit fast acht Jahren zusammen durchs Leben. Ihre Liebe hatten die beiden Schauspieler 2018 mit einer romantischen Hochzeit gekrönt. Nur ein Jahr später durften sie auch ihren ersten Sohn auf der Welt begrüßen. Nun sind Chryssanthi und Tom schon fünf Jahre Mann und Frau – und erinnern sich an ihre Traumhochzeit zurück!

In ihrer Instagram-Story teilt die GZSZ-Darstellerin ein paar Schnappschüsse ihrer Trauung, die sie und ihren Mann in voller Hochzeitsmontur zeigen. "Fünf Jahre der Liebe", freut sich Chryssanthi unter den Erinnerungsfotos, die auch Tom direkt repostet. "Unfassbar, wie schnell fünf Jahre vergehen können. Freue mich auf die nächsten mindestens 50 mit dir!", schreibt er dazu.

Die beiden scheinen ihre Ehe total zu genießen – doch manchmal gehen sie sich auch ziemlich auf die Nerven. "Ich bin immer sehr schnell im Reden und superschlecht in Sprichwörtern. Immer, wenn er mich korrigiert – wenn es in einer Diskussion ist – und er sagt: 'Chris, das hast du jetzt gerade falsch gesagt' – da drehe ich durch", gab Chryssanthi im Interview mit RTL zu.

Chryssanthi Kavazi und Tom Beck

Chryssanthi Kavazi mit ihrem Sohn

Tom Beck und Chryssanthi Kavazi im Juni 2023

