Robert De Niros Geburtstagsparty: Auch Baby Gia war dabei!

Sie durfte selbstverständlich nicht fehlen! Robert De Niro (80) ist mittlerweile Vater von sieben Kindern. Sein jüngster Spross kam erst im April zur Welt: Töchterchen Gia. Die Mutter der Kleinen ist die aktuelle Partnerin des Hollywoodstars, Tiffany Chen. Erst am Donnerstag durfte der Schauspieler einen weiteren Meilenstein in seinem Leben feiern: Er wurde 80 Jahre alt. Bei Roberts Geburtstagsparty tummelten sich jedoch nicht bloß Promis, sondern auch Baby Gia!

Die Gästeliste für die Party des "Taxi Driver"-Darstellers kann sich definitiv sehen lassen. Wie Daily Mail berichtet, seien unter anderem Uma Thurman (53), Paul McCartney (81), Francis Ford Coppola (84) sowie Alec Baldwin (65) eingeladen gewesen. Doch wie Papparazzi-Bilder beweisen, brachte Tiffany einen ganz besonderen Gast mit! Auf den Aufnahmen schiebt Roberts Partnerin ihre gemeinsame Tochter Gia in einem Kinderwagen zu dem Restaurant, in dem die Feier stattfindet. Die Filmproduzentin entschied sich für einen ziemlich lässigen Look: Sie erschien in einer grauen Jogginghose, einer gemütlichen Sweatshirtjacke und einem weißen T-Shirt.

Die kleine Gia hatte sogar schon ihr erstes Debüt im TV gegeben! Im Rahmen von CBS Mornings hatte die Moderatorin Gayle King (68) die frischgebackene Mama und ihren Nachwuchs bloß wenige Monate nach der Geburt zu Hause besucht.

Getty Images Uma Thurman und Robert De Niro, 2016

ActionPress Tiffany Chen mit Baby Gia im August 2023

Getty Images Robert De Niro und Tiffany Chen, Mai 2023

