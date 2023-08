Selten: Prince Jackson strahlt mit seiner Freundin auf Event

Ein seltener Auftritt! Prince Jackson (26) geht schon seit 2017 mit der Tennisspielerin Molly Schirmang durchs Leben. Seine Beziehung hält der älteste Sohn des King of Pop Michael Jackson (✝50) eher aus der Öffentlichkeit raus. Gemeinsame Bilder im Netz oder vom roten Teppich gibt es daher nicht viele. Doch nun lassen sich Prince und seine Molly bei einer Spendengala von Mike Tyson (57) blicken!

Am Donnerstagabend lud der Boxstar zu einer Wohltätigkeitsveranstaltung seiner Stiftung Mike Tyson Cares ein. Auch der 26-Jährige und seine Partnerin waren mit von der Partie und strahlten auf dem Red Carpet in coolen Looks. Prince trug ein blaues Jackett mit einem weißen T-Shirt, wozu er eine karierte Hose sowie eine silberne Kette kombinierte. Molly begeisterte in einem kupferfarbenen Oberteil und einem gemusterten Rock.

Mittlerweile sind Prince und seine Liebste schon sechs Jahre ein Herz und eine Seele. Wie sehr Prince Molly liebt, hatte er aber schon 2022 mit einem süßen Posting zu ihrem vergangenen Jahrestag deutlich gemacht. "Fünf Jahre zusammen. Viele Trips, Meilen, Lächeln, Essen, Wüsten und alle Arten von Abenteuern dazwischen. Ich liebe dich, Babe", hatte er unter einigen Instagram-Schnappschüssen geschwärmt.

Prince Jackson im August 2023

Molly Schirmang und Prince Jackson im August 2023

Prince Jackson und seine Freundin Molly

